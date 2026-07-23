Страны ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России

Государства-члены Европейского союза приняли 21-й пакет санкций, направленный против энергетического, финансового секторов, криптоактивов и торговли России.

«Hада, что в первые недели нашего председательства нам удалось согласовать 21-й пакет санкций»,- сообщила председатель Совета ЕС, министр иностранных дел, торговли и обороны Ирландии Хелен МакИнти в социальной сети американской компании Х.

МакИнти отметила, что 21-й пакет санкций наносит дальнейший удар по источникам доходов России, препятствует деятельности «теневого флота» и нарушает цепочки поставок.

Целевыми являются секторы с наибольшим влиянием

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении в X отметила, что приветствует согласование 21-го пакета санкций. «В то время как Украина набирает военный импульс, наши санкции продолжают подрывать экономические основы военных действий России»,- следует из публикации.

Фон дер Ляйен указала, что в список «запрещенных операций» добавлены еще 32 российских банка, а под санкции также попали криптовалютные компании и нефтяные торговые платформы.

«Мы замораживаем на один год корректировку ценового потолка на нефть, чтобы российская военная машина не могла извлекать выгоду из рыночных потрясений», - отметила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также обратила внимание на то, что впервые под удар попали суда, поддерживающие «российский теневой флот», и объявила о важном шаге — официальном запрете на въезд в ЕС для российских военных.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС сделал еще один решительный шаг «по усилению давления на Россию». «Наш 21-й пакет санкций нацелен на секторы с наибольшим воздействием, такие как энергетика, финансовые услуги, криптоактивы и торговля», - отметил он.

Санкции натолкнулись на препятствие в лице Греции

Переговоры по 21-му пакету санкций, предложенному Еврокомиссией в июне, затянулись из-за разногласий между странами-членами, и в ходе обсуждений некоторые меры были смягчены.

Одним из ключевых пунктов разногласий стало регулирование транспортировки российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны.

Греция выступила против предложения, запрещавшего компаниям ЕС перевозить российский газ в третьи страны.

Афины утверждали, что данное регулирование выходит за рамки ранее согласованного лидерами ЕС формата, и заявляли, что в случае вступления запрета в силу суда могут перерегистрироваться под флагами третьих стран и продолжать свою деятельность, что сделает меру неэффективной.

