В рамках соглашения страны ЕС согласились не вводить таможенные пошлины на товары из США, в то время как США объявили, что будут вводить 15-процентную пошлину на товары из ЕС

Страны ЕС одобрили торговое соглашение с США В рамках соглашения страны ЕС согласились не вводить таможенные пошлины на товары из США, в то время как США объявили, что будут вводить 15-процентную пошлину на товары из ЕС

Страны-члены Европейского союза (ЕС) одобрили окончательный вариант законодательных актов, необходимых для реализации торгового соглашения с США.

Совет ЕС объявил, что представители стран-членов официально одобрили два законопроекта, которые вводят в действие обязательства ЕС по таможенным тарифам в рамках торгового соглашения между ЕС и США.

В заявлении отмечается: «Принятие этого решения завершает законодательный процесс и подтверждает приверженность ЕС стабильным, предсказуемым и взаимовыгодным трансатлантическим торговым отношениям, одновременно обеспечивая необходимые меры для защиты экономических интересов Европы».

В соответствии с этим решением будут отменены таможенные пошлины на промышленные товары из США, а также будет обеспечен преференциальный доступ на рынок для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственной продукции.

В пресс-релизе отмечается, что данное решение, действующее до конца 2029 года, предусматривает усиленные механизмы защиты и приостановки.

На прошлой неделе данное соглашение было одобрено Европейским парламентом. Оно будет опубликовано в Официальном вестнике ЕС и вступит в силу.

Переговоры по торговому соглашению между ЕС и США были завершены в июле 2025 года в Шотландии на принадлежащем президенту США Дональду Трампу поле для гольфа Turnberry.

В рамках соглашения страны ЕС согласились не вводить таможенные пошлины на товары из США, в то время как США объявили, что будут вводить 15-процентную пошлину на товары из ЕС.