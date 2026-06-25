Страны ЕС одобрили торговое соглашение с США

Ata Ufuk Şeker, Nariman Mehdiyev
25 Июня 2026•Обновить: 25 Июня 2026
Страны-члены Европейского союза (ЕС) одобрили окончательный вариант законодательных актов, необходимых для реализации торгового соглашения с США.
Совет ЕС объявил, что представители стран-членов официально одобрили два законопроекта, которые вводят в действие обязательства ЕС по таможенным тарифам в рамках торгового соглашения между ЕС и США.
В заявлении отмечается: «Принятие этого решения завершает законодательный процесс и подтверждает приверженность ЕС стабильным, предсказуемым и взаимовыгодным трансатлантическим торговым отношениям, одновременно обеспечивая необходимые меры для защиты экономических интересов Европы».
В соответствии с этим решением будут отменены таможенные пошлины на промышленные товары из США, а также будет обеспечен преференциальный доступ на рынок для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственной продукции.
В пресс-релизе отмечается, что данное решение, действующее до конца 2029 года, предусматривает усиленные механизмы защиты и приостановки.
На прошлой неделе данное соглашение было одобрено Европейским парламентом. Оно будет опубликовано в Официальном вестнике ЕС и вступит в силу.
Переговоры по торговому соглашению между ЕС и США были завершены в июле 2025 года в Шотландии на принадлежащем президенту США Дональду Трампу поле для гольфа Turnberry.
В рамках соглашения страны ЕС согласились не вводить таможенные пошлины на товары из США, в то время как США объявили, что будут вводить 15-процентную пошлину на товары из ЕС.