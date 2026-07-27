Все больше европейских стран вводят ограничения на использование соцсетей детьми и подростками, стремясь защитить представителей данной возрастной группы от вредного контента и зависимости

Страны Европы ужесточают правила использования соцсетей детьми Все больше европейских стран вводят ограничения на использование соцсетей детьми и подростками, стремясь защитить представителей данной возрастной группы от вредного контента и зависимости

Все больше европейских стран вводят ограничения на использование социальных сетей детьми и подростками, стремясь защитить представителей данной возрастной группы от вредного контента, зависимости и негативного влияния на психическое здоровье.

Последним из государств континента к этой тенденции присоединилась Франция. Парламент республики принял законопроект, запрещающий детям младше 15 лет регистрироваться в социальных сетях с 1 сентября. Платформы будут обязаны внедрить систему проверки возраста, а уже существующие аккаунты пользователей младше 15 лет должны быть удалены в течение четырех месяцев. Кроме того, власти намерены распространить на лицеи действующий запрет на использование мобильных телефонов в начальной и средней школе.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о технической готовности общеевропейского приложения для цифровой проверки возраста пользователей, которое планируется запустить ближайшее время. Глава ЕК отметила, что такие функции соцсетей, как «бесконечная прокрутка» ленты, усиливают зависимость детей и подростков.

Аналогичные меры готовят и другие страны Евросоюза. В Германии рекомендовано установить минимальный возраст для использования соцсетей на уровне 13 лет, а также ввести дополнительные меры защиты подростков. Министр по цифровым вопросам ФРГ Карстен Вильдбергер поддержал идею возрастных ограничений.

В Греции с 1 января 2027 года детям младше 15 лет запретят создавать аккаунты в социальных сетях. Власти Норвегии готовят законопроект, который установит минимальный возраст доступа к соцсетям на уровне 16 лет.

Соединенное королевство также рассматривает введение новых ограничений для пользователей младше 16 лет. Финляндия, Дания, Польша, Испания, Португалия, Австрия, Чехия, Словения, Италия и страны Балтии работают над аналогичными инициативами, предусматривающими возрастные ограничения, обязательную проверку возраста или запрет использования мобильных телефонов в школах.

Ранее Европарламент принял рекомендательную резолюцию с призывом установить в ЕС минимальный возраст для доступа к социальным сетям на уровне 16 лет. Документ также предлагает разрешать детям в возрасте от 13 до 16 лет пользоваться цифровыми платформами исключительно с согласия родителей и усилить защиту несовершеннолетних от алгоритмов, формирующих зависимость.

Первой страной в мире, запретившей доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет, стала Австралия. Соответствующий закон вступил в силу в стране в декабре 2025 года.