Главы МИД Литвы, Эстонии и Латвии заявили, что сделка США и Ирана может открыть путь к долгосрочному урегулированию

Страны Балтии приветствовали соглашение между США и Ираном Главы МИД Литвы, Эстонии и Латвии заявили, что сделка США и Ирана может открыть путь к долгосрочному урегулированию

Министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Латвии приветствовали достижение договоренностей между США и Ираном, назвав их важным шагом для региональной стабильности, глобальной безопасности и свободы судоходства. ОБ этом говорится в заявлениях глав МИД балтийских стран в соцсети американской компании X в понедельник, 15 июня.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс приветствует соглашение, достигнутое между Соединенными Штатами и Ираном.

«Мы высоко оцениваем дипломатические усилия США и всех вовлеченных партнеров. Полная реализация договоренностей, прозрачность и дальнейший мониторинг будут иметь ключевое значение для укрепления региональной и глобальной безопасности», - написал Будрис.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также приветствовал соглашение между Вашингтоном и Тегераном, направленное на прекращение войны и возобновление работы Ормузского пролива.

По его словам, быстрое и полное выполнение договоренностей имеет важное значение для стабильности в регионе, глобальной энергетической безопасности и свободы судоходства.

Цахкна отметил, что достигнутый прорыв может создать необходимое пространство для более широких переговоров по ядерной программе Ирана и другим вопросам безопасности.

«Вместе с коллегами по ЕС мы обсудим, как Европа может внести вклад в следующий этап и поддержать устойчивое и долгосрочное урегулирование», - заявил глава МИД Эстонии.

Глава МИД Латвии Байба Браже, в свою очередь, заявила, что Рига приветствует понимание, достигнутое между США и Ираном.

Она подчеркнула, что ожидаемые результаты в виде постоянного прекращения огня, открытия Ормузского пролива, а также продвижения к завершению иранской ядерной программы будут способствовать стабилизации Ближнего Востока и принесут пользу глобальной безопасности и мировой экономике.