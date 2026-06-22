Абелардо де ла Эсприэлья выиграл второй тур президентских выборов в Колумбии

Сторонник Трампа победил на президентских выборах в Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья выиграл второй тур президентских выборов в Колумбии

Кандидат от правоконсервативного движения «Защитники Отечества» и поклонник Дональда Трампа Абелардо де ла Эсприэлья выиграл второй тур президентских выборов в Колумбии.

Он одержал победу над кандидатом от правящего левого блока «Исторический пакт»Иваном Сепедой.

Предварительные итоги подсчета 99,91 % голосов свидетельствуют о лидерстве Абелардо де ла Эсприэльи, следует из данных Национального избирательного совета.

Де ла Эсприэлья получает 49,65% голосов, его соперник - 48,7%. Разрыв между кандидатами составляет 246 355 голосов.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлениями в поддержку ультраправого колумбийского кандидата на пост президента.

Действующий президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не признает результаты предварительного подсчета голосов на выборах главы государства. В своем аккаунте в соцсети американской компании Х он подчеркнул наличие ряда нарушений в подсчете голосов.

Как сообщается, что явка избирателей составила 61,5 %.

Новый президент Колумбии вступит в должность 7 августа.