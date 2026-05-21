Стенд Турции стал одной из ключевых площадок на WUF13 На нем представлены проекты устойчивого и жизнестойкого городского развития

На 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку стенд Министерства по делам окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции стал одним из самых заметных и масштабных. Экспозиция наглядно демонстрирует устойчивый и жизнестойкий урбанизм, городскую трансформацию, проекты, ориентированные на климат, и культурные аспекты.

Турция также воспользовалась площадкой форума для активного продвижения Конференции ООН по изменению климата 2026 года (COP31), которая пройдет в Анталье. На турецком национальном стенде посетителям наглядно продемонстрированы рекламные материалы, визуализирующие подготовку к этому масштабному мероприятию.

На WUF13 турецкие муниципалитеты поделились передовым опытом развития городов, уделив особое внимание интеллектуальному урбанизму, адаптации к изменению климата, социальному жилью, транспорту и устойчивой инфраструктуре.

На турецком стенде широко представлены материалы, отражающие традиционную культуру и историческое наследие страны.

Пынар Зорал, руководитель отдела пространственных стратегий в Министерстве окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции, в беседе с корреспондентом агентства «Анадолу» акцентировала масштабное участие ведомства на форуме WUF13 в Баку.

По ее словам, высокий интерес к турецкому стенду на форуме был также связан с тем, что Турция представила уникальный опыт масштабного восстановления после землетрясений 2023 года.

Тема 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) - «Жильё для мира: безопасные и устойчивые города и сообщества». WUF13 организован правительством Азербайджана совместно с ООН-Хабитат