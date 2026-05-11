Стартовала третья серия образовательной программы «Зеленый объектив» агентства «Анадолу»

Агентство «Анадолу» (AA) объявило о начале третьего этапа образовательной программы в рамках проекта «Зеленый объектив» (GreenLens: Environmental and Climate Journalism Training), направленного на обучение сотрудников СМИ и студентов, получающих образование в этой области, вопросам окружающей среды и климата.

Третий этап обучения при поддержке Европейского союза и Национального агентства Турции, а также при участии Национального исследовательского центра морского права Университета Анкары, французской организации Station de Jeunesse, института POLIS из Северной Македонии, румынской компании EDITURA ERUYSAL SRL и Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA), проходит в AAtölye.

Выступая на открытии программы, директор по стратегическому анализу Бильгай Думан отметил, что влияние климата и окружающей среды во многих областях неуклонно растет.

По его словам, целью данного тренинга является формирование осведомленности о вопросах окружающей среды и климата. Мероприятие организовано с целью обновления знаний о шагах, предпринимаемых в этих областях.

Думан поблагодарил всех, кто способствовал проведению этого мероприятия.

Проектный менеджер Управления по стратегии и управлению проектами Хакан Гювенлиоглу также рассказал о проекте.

Отметив, что данный проект является одним из первых в мире инициатив в области экологической журналистики, он выразил радость от того, что агентство «Анадолу» заложило основу для такого проекта.

Привлекая внимание к тому, что в мире существуют такие специализированные области, как военная журналистика и спортивная журналистика, Гювенлиоглу подчеркнул, что они стремятся сделать «экологическую журналистику» профессиональной сферой деятельности.

Проектный менеджер добавил, что проект также является проектом по сближению, и что они стремятся повысить мобильность и взаимодействие среди молодежи.