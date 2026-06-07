Стамбул примет 10-ю трехстороннюю встречу глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии

Can Efesoy, Elmira Ekberova
07 Июня 2026•Обновить: 07 Июня 2026
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан завтра примет в Стамбуле участников 10-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии.
Как сообщили источники в МИД Турции, в заседании под председательством Фидана примут участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
В ходе 10-й трехсторонней встречи будет проведен обзор существующего сотрудничества между тремя странами, а также обсуждены перспективные направления совместной работы.
В повестку дня включены три основные темы: «Региональные процессы, вопросы внешней политики и сотрудничество на Южном Кавказе», «Транспорт, взаимосвязанность и укрепление региональных транзитных сетей» и «Энергетическая безопасность, торговля и углубление экономического сотрудничества».
Ожидается, что Фидан подчеркнет возросшее стратегическое значение Южного Кавказа на фоне усиливающейся геополитической неопределенности, экономической нестабильности и вызовов в сфере безопасности.
Глава турецкой дипломатии также отметит, что трехсторонний механизм сотрудничества является важной и ориентированной на результат платформой, способствующей укреплению стабильности и благосостояния в регионе. Он укажет, что многоплановые отношения Турции с Азербайджаном и Грузией вносят значительный вклад в региональную стабильность и экономическую интеграцию.
Фидан обратит внимание на то, что изменения в глобальных цепочках поставок, дискуссии по вопросам энергетической безопасности и меняющаяся геоэкономическая ситуация повысили значение Среднего коридора как важного маршрута между Европой и Азией.
В этой связи министр подчеркнет важность укрепления региональных транспортных проектов, входящих в Средний коридор, прежде всего железнодорожной линии Баку — Тбилиси — Карс, развития логистических сетей и расширения транспортных возможностей.
Фидан также заявит, что реализованные в энергетической сфере стратегические проекты имеют важное значение не только для трех стран, но и для обеспечения энергетической безопасности более широкого региона. Он подчеркнет необходимость дальнейшего развития сотрудничества в области энергетики и устойчивой взаимосвязанности, а также координации усилий в этих направлениях.
Глава МИД Турции отметит стратегическую важность установления прочного мира, стабильности и нормализации на Южном Кавказе для укрепления регионального благосостояния.
Кроме того, Фидан укажет, что российско-украинская война продолжает представлять угрозу для Южного Кавказа, Черноморского региона и прилегающих территорий, и подчеркнет необходимость поддержки дипломатических усилий, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.
Трехсторонняя встреча министров иностранных дел
Механизм трехсторонних встреч министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии был создан с целью институционализации политического диалога между тремя странами и укрепления регионального сотрудничества.
Первая встреча в этом формате состоялась 8 июня 2012 года в Трабзоне, а последняя — 15 марта 2024 года в столице Азербайджана Баку.
В рамках механизма обсуждаются вопросы внешней политики и региональных процессов, транспорт и взаимосвязанность, энергетическая безопасность, торговля, экономические отношения и реализация региональных инфраструктурных проектов.
Турция, Азербайджан и Грузия расположены на стратегическом маршруте, соединяющем Европу и Азию. В этом контексте железнодорожная линия Баку — Тбилиси — Карс, Средний коридор, проекты по укреплению региональных логистических сетей и стратегическое сотрудничество в энергетической сфере являются основой партнерства между тремя странами.
Трехсторонний механизм Турции, Азербайджана и Грузии, непрерывно функционирующий уже около 14 лет, рассматривается как практическое воплощение общего видения по укреплению стабильности, экономической интеграции и благосостояния на Южном Кавказе.