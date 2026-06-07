Стамбул примет 10-ю трехстороннюю встречу глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии Министры обсудят региональное сотрудничество, транспортные коридоры, энергобезопасность и ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан завтра примет в Стамбуле участников 10-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии.

Как сообщили источники в МИД Турции, в заседании под председательством Фидана примут участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

В ходе 10-й трехсторонней встречи будет проведен обзор существующего сотрудничества между тремя странами, а также обсуждены перспективные направления совместной работы.

В повестку дня включены три основные темы: «Региональные процессы, вопросы внешней политики и сотрудничество на Южном Кавказе», «Транспорт, взаимосвязанность и укрепление региональных транзитных сетей» и «Энергетическая безопасность, торговля и углубление экономического сотрудничества».

Ожидается, что Фидан подчеркнет возросшее стратегическое значение Южного Кавказа на фоне усиливающейся геополитической неопределенности, экономической нестабильности и вызовов в сфере безопасности.

Глава турецкой дипломатии также отметит, что трехсторонний механизм сотрудничества является важной и ориентированной на результат платформой, способствующей укреплению стабильности и благосостояния в регионе. Он укажет, что многоплановые отношения Турции с Азербайджаном и Грузией вносят значительный вклад в региональную стабильность и экономическую интеграцию.

Фидан обратит внимание на то, что изменения в глобальных цепочках поставок, дискуссии по вопросам энергетической безопасности и меняющаяся геоэкономическая ситуация повысили значение Среднего коридора как важного маршрута между Европой и Азией.

В этой связи министр подчеркнет важность укрепления региональных транспортных проектов, входящих в Средний коридор, прежде всего железнодорожной линии Баку — Тбилиси — Карс, развития логистических сетей и расширения транспортных возможностей.

Фидан также заявит, что реализованные в энергетической сфере стратегические проекты имеют важное значение не только для трех стран, но и для обеспечения энергетической безопасности более широкого региона. Он подчеркнет необходимость дальнейшего развития сотрудничества в области энергетики и устойчивой взаимосвязанности, а также координации усилий в этих направлениях.

Глава МИД Турции отметит стратегическую важность установления прочного мира, стабильности и нормализации на Южном Кавказе для укрепления регионального благосостояния.

Кроме того, Фидан укажет, что российско-украинская война продолжает представлять угрозу для Южного Кавказа, Черноморского региона и прилегающих территорий, и подчеркнет необходимость поддержки дипломатических усилий, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.

Трехсторонняя встреча министров иностранных дел

Механизм трехсторонних встреч министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии был создан с целью институционализации политического диалога между тремя странами и укрепления регионального сотрудничества.

Первая встреча в этом формате состоялась 8 июня 2012 года в Трабзоне, а последняя — 15 марта 2024 года в столице Азербайджана Баку.

В рамках механизма обсуждаются вопросы внешней политики и региональных процессов, транспорт и взаимосвязанность, энергетическая безопасность, торговля, экономические отношения и реализация региональных инфраструктурных проектов.

Турция, Азербайджан и Грузия расположены на стратегическом маршруте, соединяющем Европу и Азию. В этом контексте железнодорожная линия Баку — Тбилиси — Карс, Средний коридор, проекты по укреплению региональных логистических сетей и стратегическое сотрудничество в энергетической сфере являются основой партнерства между тремя странами.

Трехсторонний механизм Турции, Азербайджана и Грузии, непрерывно функционирующий уже около 14 лет, рассматривается как практическое воплощение общего видения по укреплению стабильности, экономической интеграции и благосостояния на Южном Кавказе.