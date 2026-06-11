У большинства заключенных появились покраснения на теле из-за сильного зуда и кожных заболеваний

Среди палестинских заключенных в Израиле растет число случаев грибковых заболеваний У большинства заключенных появились покраснения на теле из-за сильного зуда и кожных заболеваний

Офис по делам палестинских заключенных сообщил, что среди палестинцев, содержащихся в израильской тюрьме «Офер» на оккупированном Западном берегу, распространились случаи аллергии, грибковых заболеваний и заражения блохами, при этом заключенных лишают медицинской помощи.

В заявлении офиса отмечается, что у большинства заключенных появились покраснения на теле из-за сильного зуда и кожных заболеваний.

В документе говорится, что среди палестинских заключенных в тюрьме «Офер» распространяются случаи аллергии, грибковых заболеваний и заражения блохами. При этом администрация тюрьмы, несмотря на ухудшение состояния здоровья заключенных и распространение заболеваний среди них, отказывается предоставлять медицинскую помощь.

В заявлении также подчеркивается, что заключенные постоянно подвергаются давлению во время рейдов в камерах, в ходе которых применяются полицейские собаки и боевые патроны.

«Плохое питание, сокращение времени пребывания на свежем воздухе и распространение заболеваний превратили тюрьму «Офер» в место с тяжелыми условиями, лишенное самых базовых условий для человеческой жизни», - говорится в заявлении.

Согласно докладам палестинских и израильских правозащитных организаций, в израильских тюрьмах содержатся более 9,3 тыс. палестинцев, в том числе дети и женщины.

Израильские тюрьмы регулярно оказываются в центре внимания из-за сообщений о пытках, голодании, медицинской халатности и смертях заключенных.