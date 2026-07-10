Международные суды признали массовое убийство боснийских мусульман в июле 1995 года геноцидом, однако поиски пропавших продолжаются

Спустя 31 год после геноцида в Сребренице останки более 1000 жертв до сих пор не найдены Международные суды признали массовое убийство боснийских мусульман в июле 1995 года геноцидом, однако поиски пропавших продолжаются

Спустя 31 год после геноцида в Сребренице, признанного международными судами, останки более 1000 жертв до сих пор не найдены.

11 июля 1995 года Сребреница, объявленная ООН «безопасной зоной», была захвачена формированиями боснийских сербов под командованием осужденного за военные преступления Ратко Младича.

После падения города тысячи боснийских мусульман укрылись на базе ООН в Поточари, рассчитывая на защиту голландских миротворцев. Однако впоследствии находившиеся на базе мирные жители были переданы силам боснийских сербов.

Женщинам и детям разрешили пройти на территорию, контролируемую боснийской армией, тогда как мужчин и мальчиков систематически отделяли. В последующие дни в лесах, на складах, фабриках и в других местах были казнены не менее 8 372 боснийских мусульман — мужчин и мальчиков.

Чтобы скрыть следы преступления, тела погибших были захоронены в массовых захоронениях. Позднее многие из них были вскрыты тяжелой техникой, а останки перемещены в другие братские могилы, что значительно осложнило их идентификацию.

В течение последующих лет фрагменты останков одних и тех же людей обнаруживали в разных местах, поэтому процесс установления личности многих жертв занял десятилетия.

Международные суды признали произошедшее геноцидом

После окончания войны события в Сребренице стали предметом рассмотрения международных судебных инстанций.

На основании доказательств, собранных в ходе процессов в Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), Международный суд ООН в Гааге в 2007 году постановил, что массовые убийства в Сребренице и ее окрестностях являются геноцидом с точки зрения международного права.

По итогам судебных разбирательств бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, а также бывший политический лидер боснийских сербов Радован Караджич и ряд других высокопоставленных лиц были приговорены к различным срокам лишения свободы.

Сребреница вошла в историю как место крупнейшего в Европе после Второй мировой войны массового убийства, признанного судом актом геноцида.

Поиски продолжаются уже 31 год

После завершения войны в Боснии и Герцеговине начались масштабные поисковые работы по обнаружению пропавших без вести.

На сегодняшний день останки жертв геноцида в Сребренице обнаружены в ходе раскопок в 150 местах, включая 77 массовых захоронений.

После проведения ДНК-экспертиз и судебно-медицинских исследований останки идентифицируют и передают родственникам.

Ежегодно 11 июля установленные жертвы предаются земле во время траурной церемонии на Мемориальном кладбище Поточари.

К настоящему времени на кладбище Поточари похоронены 6 772 жертвы геноцида, еще 250 человек по просьбе родственников были похоронены на местных кладбищах.

Несмотря на прошедший 31 год, поиски останков более чем 1000 погибших продолжаются.

Каждый год после завершения новых процедур идентификации обнаруженные останки предают земле с согласия семей, даже если найдена лишь часть скелета. Некоторые родственники предпочитают откладывать похороны, надеясь, что в будущем будут обнаружены и другие фрагменты останков.

Ежегодные памятные мероприятия в Сребренице остаются не только церемонией прощания с вновь найденными жертвами, но и символом памяти о геноциде, совершенном на глазах международного сообщества, а также призывом не допустить повторения подобных трагедий.