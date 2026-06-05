Берри подчеркнул, что прекращение огня должно быть реализовано полностью и всеобъемлюще на суше, на море и в воздухе без каких-либо предварительных условий

Спикер парламента Ливана согласился на вывод «Хезболлы» к югу от Литани при условии ухода Израиля Берри подчеркнул, что прекращение огня должно быть реализовано полностью и всеобъемлюще на суше, на море и в воздухе без каких-либо предварительных условий

Спикер парламента Ливана Набих Берри охарактеризовал объявленное при посредничестве США соглашение о прекращении огня как «содержащее ловушки, гибридное и несправедливое». Он подчеркнул, что режим прекращения огня должен быть реализован без каких-либо условий, а отвод сил «Хезболлы» к северу от реки Литани может быть принят лишь при условии одновременного вывода Израиля с оккупированных территорий.

В письменном заявлении канцелярии председателя парламента приводятся оценки Берри относительно соглашения о прекращении огня с условиями, объявленного 1 июня.

Берри назвал текст соглашения «гибридным» и отметил, что вместо безусловного прекращения огня на суше, на море и в воздухе в документ были включены требования о полном прекращении огня со стороны «Хезболлы» и выводе всех ее сил к северу от реки Литани.

По его словам, положения, касающиеся вывода Израиля с оккупированных территорий, были ограничены, а сам текст соглашения в этом отношении «наполнен ловушками».

Вместе с тем Берри подчеркнул, что прекращение огня должно быть реализовано полностью и всеобъемлюще на суше, на море и в воздухе без каких-либо предварительных условий.

Он также заявил, что как председатель парламента принимает вывод сил «Хезболлы» к северу от реки Литани только при условии, что он будет осуществлен одновременно с уходом Израиля с оккупированных территорий.

«Остальная часть текста несправедлива и не заслуживает упоминания», — сказал Берри.

3 июня Госдепартамент США сообщил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о всеобъемлющем прекращении огня при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлы» и вывода всех ее сил к северу от реки Литани.

Однако 4 июня «Хезболла» объявила об отказе принять предложенное перемирие на таких условиях.