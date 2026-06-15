В Ливане прокомментировали соглашение между США и Ираном

Спикер парламента Ливана: пункт о прекращении огня сохраняет суверенитет страны В Ливане прокомментировали соглашение между США и Ираном

Спикер парламента Ливана Небих Берри заявил, что обязательный пункт в соглашении между Ираном и США, предусматривающий прекращение израильских атак на Ливан, не противоречит национальному суверенитету страны и ее независимому процессу принятия решений.

В письменном заявлении Берри прокомментировал достигнутый между США и Ираном консенсус.

Он поблагодарил Пакистан, Катар, Саудовскую Аравию и Египет за роль в достижении соглашения и отметил, что его положения могут укрепить основы безопасности и стабильности как в регионе, так и в Ливане.

Берри также выразил признательность правительствам Ирана и США, подчеркнув их настойчивость в включении в документ основного и обязательного пункта о прекращении израильских атак на всю территорию Ливана.

Он отметил, что данный пункт не нарушает суверенитет Ливана и не противоречит свободе национального и суверенного принятия решений.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил, что США и Иран достигли соглашения, заявив о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил достижение договоренности с США и сообщил, что меморандум будет подписан 19 июня в Швейцарии.