Если вы нарушите свои обязательства, мы перейдем на тот язык, которым владеем лучше всего - заявил председатель Меджлиса Ирана Мухаммед Бакир Калибаф

Спикер парламента: Иран предпочитает язык дипломатии Если вы нарушите свои обязательства, мы перейдем на тот язык, которым владеем лучше всего - заявил председатель Меджлиса Ирана Мухаммед Бакир Калибаф

Председатель Меджлиса Ирана Мухаммед Бакир Калибаф заявил, что в условиях нового обострения напряженности с США его страна отдает предпочтение языку дипломатии, однако готова и к войне.

Председатель Меджлиса и глава переговорной делегации с США Калибаф опубликовал сообщение о напряженности в отношениях с США в социальной сети американской компании X.

В своем сообщении Калибаф написал следующие слова:

«Мы предпочитаем язык дипломатии, но мы гораздо более свободно владеем и другими языками. Если вы нарушите свои обязательства, мы перейдем на тот язык, которым владеем лучше всего. И тогда вам придется столкнуться с последствиями, которые вы сами создали».