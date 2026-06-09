Спикер парламента: Иран предпочитает язык дипломатии

Ahmet Dursun, Nariman Mehdiyev
09 Июня 2026•Обновить: 09 Июня 2026
Председатель Меджлиса Ирана Мухаммед Бакир Калибаф заявил, что в условиях нового обострения напряженности с США его страна отдает предпочтение языку дипломатии, однако готова и к войне.
Председатель Меджлиса и глава переговорной делегации с США Калибаф опубликовал сообщение о напряженности в отношениях с США в социальной сети американской компании X.
В своем сообщении Калибаф написал следующие слова:
«Мы предпочитаем язык дипломатии, но мы гораздо более свободно владеем и другими языками. Если вы нарушите свои обязательства, мы перейдем на тот язык, которым владеем лучше всего. И тогда вам придется столкнуться с последствиями, которые вы сами создали».