Галибаф предупредил США о необходимости выполнять взятые обязательства после американских ударов по исламской республике

Спикер парламента ирана: Эпоха односторонних соглашений завершилась Галибаф предупредил США о необходимости выполнять взятые обязательства после американских ударов по исламской республике

Спикер парламента Ирана и глава переговорной делегации Мохаммад- Багер Галибаф заявил, что после ударов США по Ирану «эпоха односторонних соглашений завершилась».

На своей странице в социальной сети X Калибаф опубликовал изображение текста пятой статьи меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, сопроводив публикацию словами: «Эпоха односторонних соглашений завершилась».

Кроме того, он обратился к Соединенным Штатам с предупреждением: «Либо выполняйте свои обещания, либо заплатите за это цену».