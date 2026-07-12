Спикер парламента ирана: Эпоха односторонних соглашений завершилась

Tolga Akbaba, Elmira Ekberova
12 Июля 2026•Обновить: 12 Июля 2026
Спикер парламента Ирана и глава переговорной делегации Мохаммад- Багер Галибаф заявил, что после ударов США по Ирану «эпоха односторонних соглашений завершилась».
На своей странице в социальной сети X Калибаф опубликовал изображение текста пятой статьи меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, сопроводив публикацию словами: «Эпоха односторонних соглашений завершилась».
Кроме того, он обратился к Соединенным Штатам с предупреждением: «Либо выполняйте свои обещания, либо заплатите за это цену».