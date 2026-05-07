Спикер парламента Ирана с насмешкой отверг сообщение Axios о скорой сделке с США

Ahmet Dursun, Ulviyya Amoyeva
07 Май 2026•Обновить: 07 Май 2026
Председатель парламента Ирана, глава делегации на переговорах с Соединенными Штатами Мохаммад Багер Галибаф высмеял появившееся в американских СМИ утверждение о том, что Тегеран и Вашингтон якобы близки к заключению соглашения.
В сообщении, опубликованном на странице в социальной сети американской компании X, Галибаф с иронией отверг публикацию платформы Axios, которая и раньше не раз тиражировала новости о том, что «сделка вот-вот будет заключена», и которой к тому же регулярно дает интервью президент США Дональд Трамп.
Обыграв английское слово «faux» (фальшивый, поддельный) и сославшись на интернет-мем «Source: Trust Me Bro» (в примерном переводе — «Поверь мне, братан»), который в соцсетях используют для насмешек над неподтвержденными заявлениями без указания источников, Галибаф назвал публикацию Axios «операцией Fauxios».
Накануне Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что Иран и США близки к подписанию меморандума о взаимопонимании, направленного на прекращение войны.