Спикер парламента Ирана: США создали угрозу Ормузскому проливу, нарушив перемирие

США, нарушив перемирие, поставили под угрозу безопасность судоходства и транзита энергоносителей в Ормузском проливе.

Об этом председатель Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил в социальной сети американской компании Х.

«Новая реальность вокруг Ормузского пролива постепенно закрепляется. Безопасность судоходства и транзита энергоресурсов оказалась под угрозой из-за действий США и их союзников, нарушивших режим прекращения огня и введших блокаду», - следует из публикации.

Спикер парламента подчеркнул решимость Тегерана противостоять этому. «Мы прекрасно осознаем, что сохранение нынешней ситуации является невыносимым для США, тогда как мы еще даже не начинали», - заявил он.

