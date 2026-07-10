«Однако война не закончится капитуляцией Ирана, и весь мир это увидел», — Мохаммад - Багер Галибаф

Спикер парламента Ирана предупредил об ответе в случае нарушения США соглашения «Однако война не закончится капитуляцией Ирана, и весь мир это увидел», — Мохаммад - Багер Галибаф

Тегеран даст ответ, если США нарушат достигнутое с Ираном соглашение. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад - Багер Галибаф, сообщает иранское государственное телевидение.

Галибаф сделал это заявление на встрече с председателем Народного консультативного собрания Индонезии Ахмадом Музани, прибывшим с визитом в Иран.

По словам спикера парламента, переговоры с США должны вести лишь те, кто готов к войне. Иран даст ответ, если Вашингтон нарушит соглашение с Тегераном, - подчеркнул он.

Галибаф также заявил, что США, Израиль и НАТО рассчитывали в течение нескольких дней вынудить Иран капитулировать во время последнего конфликта.«Однако война не закончится капитуляцией Ирана, и весь мир это увидел», — сказал он.

Председатель парламента отметил, что Иран не доверяет американцам, и об этом было прямо заявлено вице-президенту США Джеймсу Д. Вэнсу в ходе переговоров.

Иран не откажется от защиты своей страны и в случае нарушения Соединенными Штатами соглашения займет решительную позицию, - указал он.

Кроме того, Галибаф заявил, что прекращение войны является приоритетом для всех государств.

«Однако все должны знать, что эта война никогда не завершится капитуляцией Ирана», — сказал он.

Председатель Народного консультативного собрания Индонезии Ахмад Музани, в свою очередь, приветствовал усилия по прекращению конфликта между Ираном и США, указав на то, что усилия Галибафа могут способствовать достижению мира.

Стороны также отметили необходимость дальнейшего развития двусторонних отношений, особенно в экономической сфере.