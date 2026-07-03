Спикер парламента Ирана: не позволим США вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе Иран занимает решительную позицию по вопросу управления Ормузским проливом - Мохаммад Багер Калибаф

Тегеран намерен твёрдо отстаивать свою позицию по вопросу управления Ормузским проливом и не позволит США вмешиваться в этот процесс. Об этом заявил председатель парламента Ирана и глава переговорной делегации Мохаммад Багер Калибаф.

Как сообщается в официальном Telegram-канале спикера парламента, Калибаф провел встречу с китайской делегацией, прибывшей в Тегеран для участия в государственной церемонии прощания с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи.

В ходе встречи Калибаф отметил необходимость укрепления стратегического сотрудничества между Ираном и Китаем, а также дальнейшего сближения двух стран.

По его словам, Китай был рядом с Ираном в трудные времена. Калибаф также заявил, что во время войны и в период прекращения огня Иран создавал благоприятные условия для прохода китайских судов через Ормузский пролив.

«На фоне односторонней политики США тесное взаимодействие Ирана и Китая в политической и экономической сферах имеет особое значение», - сказал он.

Подчеркнув, что Иран занимает решительную позицию по вопросу управления Ормузским проливом, Калибаф заявил, что Тегеран не позволит США каким-либо образом вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе.

Калибаф также отметил, что Израиль, по его словам, предпринимает шаги, направленные на срыв меморандума о взаимопонимании, подписанного между Ираном и США. Он добавил, что военная мощь Ирана носит сдерживающий характер.