Спикер парламента Ирана: морская блокада — доказательство несоблюдения США перемирия

Введение морской блокады в Ормузском проливе является явным доказательством того, что США не придерживаются перемирия.

Об этом в социальной сети американской компании Х заявил председатель парламента и глава переговорной группы Ирана Мохаммад Багер Галибаф, комментируя атаки Израиля на Ливан и морскую блокаду, введенную США в Ормузском проливе.

«Введение морской блокады и эскалация военных преступлений сионистского режима в Ливане, являются явным доказательством того, что США не соблюдают перемирие», - следует из публикации.

Галибаф также отметил, что у каждого выбора есть своя цена, и в конечном счете все встанет на свои места.​​​​​​​