По мнению Мохаммад - Багера Галибафа, дипломатия может быть эффективной только на основе взаимного уважения и признания национального суверенитета

Спикер парламента Ирана: Будущее региона — в сотрудничестве По мнению Мохаммад - Багера Галибафа, дипломатия может быть эффективной только на основе взаимного уважения и признания национального суверенитета

Будущее региона заключается в сотрудничестве. Об этом заявил председатель парламента Ирана и глава переговорной делегации Мохаммад - Багер Галибаф, выступая на заседании Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящем в Баку, в столице Азербайджана.

Галибаф отметил, что несмотря на ущерб и страдания, которые Иран понес в ходе недавней войны, Тегеран придерживается принципов «предпочтения разума силе» и «предпочтения сопротивления капитуляции».

«Будущее региона — в сотрудничестве», — подчеркнул он.

По мнению Галибафа, дипломатия может быть эффективной только на основе взаимного уважения и признания национального суверенитета.

«Исламабадское соглашение» - это документ, ставший итогом сопротивления иранского народа и приведший к поражению США, - указал он.

Спикер парламента Ирана подчеркнул, что безопасность региона должна обеспечиваться самими государствами региона, а экономический потенциал исламского мира необходимо направлять на развитие мусульманских стран.

Галибаф также заявил, что Иран готов развивать отношения с мусульманскими странами на основе взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга и общих интересов.

Тегеран поддерживает создание совместных механизмов в экономической сфере и в области безопасности со странами региона, - отметил он.

Галибаф подчеркнул, что Тегеран не оставляет своих стратегических партнеров даже в самые трудные периоды, так как прекращение огня в Ливане столь же важно, как и перемирие в самом Иране.

Вывод иностранных военных контингентов из региона является одной из стратегических целей Ирана. Присутствие таких сил, в частности, в Западной Азии, не способствует безопасности и стабильности, а, напротив, является источником нестабильности, - добавил он.