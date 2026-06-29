Спикер парламента Болгарии: саммит НАТО в Анкаре — возможность подтвердить приверженность ценностям альянса

Для Болгарии саммит НАТО в Анкаре — это возможность вновь подтвердить решительную приверженность ценностям альянса, общей безопасности и укреплению стабильности в евроатлантическом регионе.

Об этом спикер парламента Болгарии Михаэла Доцова заявила на Парламентской ассамблее НАТО, организованной в Стамбуле под председательством Турции.

Глава законодательного органа подчеркнула, что Болгария рассматривает НАТО как фундаментальную опору безопасности.

Она обратила внимание на растущую нестабильность и многочисленные конфликты в современной глобальной среде, отметив необходимость укрепления обороноспособности государств-членов. «Инвестиции в оборону — это инвестиции в безопасность, устойчивость и способность государства защищать своих граждан и национальный суверенитет», - заявила Доцова, отметив, что Болгария выполняет свои обязательства по коллективной обороне и продолжает модернизацию вооруженных сил.

Акцент на оборонных расходах

Спикер парламента Хорватии Гордан Яндрокович, в свою очередь, отметил, что российско-украинский конфликт, а также гибридные угрозы, деструктивные технологии и усиливающаяся стратегическая конкуренция коренным образом меняют представления о безопасности в Европе и сам уклад жизни обществ.

«В этом контексте военная сила, безусловно, остается незаменимой, но теперь ее одной уже недостаточно. Критически важная инфраструктура, экономический и технологический прогресс, а также политическая сплоченность являются не менее важными составляющими этой формулы», — сказал Яндрокович, выступая на мероприятии.

Он указал на необходимость более мощных европейских оборонных потенциалов в рамках надежной трансатлантической связи и солидарности.

Яндрокович сообщил, что Хорватия движется по пути выделения 3% ВВП на оборонные расходы к 2030 году и твердо намерена довести этот показатель до 5% к 2035 году. Он подчеркнул, что союзники по НАТО формируют общее пространство безопасности, и уязвимость в любой его точке отражается на безопасности всех участников альянса. Глава законодательного органа добавил, что НАТО должно быть готово к вызовам будущего.

