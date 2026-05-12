Спикер Госдумы РФ сравнил политический курс Армении с «евромайданом» Вячеслав Володин отметил, что приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит Европейского политсообщества в Ереване «нельзя назвать дружественным шагом по отношению к России»

Происходящее в Армении «невольно напоминает Евромайдан в Украине». Об этом написал в соцсетях председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он отметил, что приглашение президента Украины Владимира Зеленского на недавно прошедший в Ереване саммит Европейского политсообщества «нельзя назвать дружественным шагом по отношению к России, российским гражданам и армянскому народу».

По его словам, «речь здесь идет не о вмешательстве в суверенность государства, а о морали и порядочности». Володин заявил, что у РФ «одни из самых близких и хороших отношений с армянским народом». Спикер добавил, что «проживающие на территории России армяне имеют равные с другими национальностями права, занимают посты и избираются в депутаты».

«Невольно возникает параллель: именно так все начиналось в Украине. Надо ли это обычным гражданам Армении?» - сказал он.