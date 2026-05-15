Спецслужбы ФРГ обозначили изображения арбуза и осьминогов как «символ антисемитизма»

Cüneyt Karadağ, Abdulrahman Yusupov
15 Май 2026•Обновить: 15 Май 2026
Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV) выпустило отчет, согласно которому, изображения ломтиков арбуза и осьминога могут использоваться в качестве скрытых антисемитских знаков или кодов.
Отмечается, что на пропалестинских мероприятиях якобы регулярно фиксируются «антисемитские проявления».
Немецкая разведка утверждает, что изображение нарезанного арбуза, особенно при использовании в качестве карты, включающей Израиль, может рассматриваться как экстремизм и отрицание права Израиля на существование.