Отмечается, что на пропалестинских мероприятиях якобы регулярно фиксируются «антисемитские проявления»

Спецслужбы ФРГ обозначили изображения арбуза и осьминогов как «символ антисемитизма» Отмечается, что на пропалестинских мероприятиях якобы регулярно фиксируются «антисемитские проявления»

Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV) выпустило отчет, согласно которому, изображения ломтиков арбуза и осьминога могут использоваться в качестве скрытых антисемитских знаков или кодов.

Отмечается, что на пропалестинских мероприятиях якобы регулярно фиксируются «антисемитские проявления».

Немецкая разведка утверждает, что изображение нарезанного арбуза, особенно при использовании в качестве карты, включающей Израиль, может рассматриваться как экстремизм и отрицание права Израиля на существование.