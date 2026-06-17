Ахмет Казанджи был задержан в приграничной зоне и доставлен в Турцию

Спецслужбы Турции задержали одного из руководителей медиаструктуры ДЕАШ Ахмет Казанджи был задержан в приграничной зоне и доставлен в Турцию

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела операцию против террористической организации ДЕАШ, в ходе которой задержала одного из ее главарей Ахмета Казанджи.

Как сообщили источники в сфере безопасности, операция была направлена против медиаструктуры «Вилаята Хорасан» (ISKP), принадлежащей ДЕАШ.

В ходе операции был задержан Ахмет Казанджи, использовавший кодовые имена «Абу Убейда» и «Абу Ибрагим». По данным спецслужб, после задержания Озьгюра Алтуна, известного под позывным «Абу Ясир ат-Турки» и считавшегося ответственным за медиаактивность ДЕАШ в Турции, Казанджи занял его место.

В результате разведывательной работы было установлено, что Казанджи выехал из Турции в регион Афганистана и Пакистана, где присоединился к организации и активно действовал в ее лагерях. Также выяснилось, что вместе с Озьгюром Алтуном он участвовал в переправке членов организации из Турции в данный регион, а после задержания Алтуна взял на себя руководство соответствующей деятельностью.

Пережил авиаудары в Пакистане

По данным MİT, Казанджи пережил авиаудары по позициям ДЕАШ в Пакистане и впоследствии незаконно проник на территорию Турции, где планировал продолжить деятельность в интересах организации.

После получения этой информации турецкая разведка провела операцию в приграничной зоне и задержала подозреваемого.

Признательные показания раскрыли планы организации

Во время допроса Казанджи признал свои связи с Озьгюром Алтуном, рассказал о прохождении вооруженной и идеологической подготовки в рядах ДЕАШ, а также подтвердил участие в медийной и пропагандистской деятельности организации.

По данным источников, проведенная операция позволила сорвать планы ДЕАШ, направленные против Турции, а также раскрыть каналы переброски кадров, используемые организацией.