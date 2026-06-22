Спецпредставитель президента РФ: Мерц «повторит судьбу» Стармера, если не изменит политический курс Кирилл Дмитриев прокомментировал решение премьер-министра Великобритании Стармера уйти в отставку

Канцлер Германии Фридрих Мерц станет следующим европейским политиком, который «повторит судьбу» премьер-министра Великобритании Кира Стармера, если не изменит политический курс.

Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он обвинил Стармера в ошибочной политике в сферах миграции, преступности, энергетики и экономики. «Он не смог защитить Британию и разрушал западную цивилизацию. Мерц станет следующим, если не изменит свою политику», - заявил спецпредставитель российского лидера.

Дмитриев выразил уверенность в том, что Соединенному Королевству необходим лидер масштаба Уинстона Черчилля, способный решить проблемы, «порожденные деятельностью» семи премьер-министров за последнее десятилетие.

В Telegram-канале Дмитриев написал, что отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера является важным сигналом и для других «разжигателей войны» в Европе.

По мнению руководителя фонда, это событие должно стать серьезным предупреждением для других западных лидеров.



«Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о своей отставке. Более года призывал его к этому шагу, фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике», – заявил Дмитриев.

Тем временем действующий премьер и глава лейбористов Кир Стармер подал в отставку с поста лидера партии, заявив, что его однопартийцы не поддерживают его кандидатуру на следующих выборах.

