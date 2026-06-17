Спецпосланник Генсека ООН по кипрскому вопросу провела встречу с главой МИД Греции В ходе встречи стороны обсудили кипрский вопрос

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис провел в Афинах встречу со спецпосланником генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по кипрскому вопросу Марией Анхелой Ольгин Куэльяр.

Герапетритис принял Куэльяр в здании Министерства иностранных дел.

В ходе встречи стороны обсудили кипрский вопрос.

Глава МИД Греции заявил, что Афины поддерживают усилия Гутерриша, направленные на поиск устойчивого и справедливого решения кипрской проблемы. Он также выразил убежденность в необходимости сохранить динамику, достигнутую в этом направлении за последние два года.

Ранее Куэльяр 15 июня в Анкаре принял министр иностранных дел Турции Хакана Фидана, а 8 июня в Лефкоше президента Турецкой Республики Северного Кипра Туфана Эрхюрмана.