Израильские поселенцы хладнокровно открывают огонь по беззащитным палестинцам на Западном берегу- Франческа Альбанезе

Спецдокладчик ООН по Палестине: вооруженные израильтяне усиливают смертоносные нападения на палестинцев Израильские поселенцы хладнокровно открывают огонь по беззащитным палестинцам на Западном берегу- Франческа Альбанезе

Специальный докладчик ООН по вопросу о положении на палестинских территориях Франческа Альбанезе призвала международное сообщество остановить израильских военных и поселенцев, открывших огонь по палестинцам в населенном пункте Тель на Западном берегу.

В публикации в соцсети американской компании X Альбанезе заявила, что вооруженные израильтяне усиливают смертоносные нападения на мирных палестинцев на Западном берегу.

Она напомнила, что израильские поселенцы хладнокровно открывают огонь по беззащитным палестинцам на Западном берегу.

«Их лидеры открыто говорят о превращении Западного берега в Газу. Эти преступники должны быть остановлены », - отметила Альбанезе.

Ранее в результате стрельбы, открытой израильскими силами и поселенцами вблизи населенного пункта Тель на севере оккупированного Западного берега, погибли четыре палестинца. Еще четыре человека получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в результате вооруженного нападения израильских поселенцев в городе Калькилия были ранены семь палестинцев, трое из них - тяжело.

С октября 2023 года, когда Израиль начал атаки на сектор Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме участились задержания, рейды и нападения на палестинцев.