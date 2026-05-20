Спецдокладчик ООН обвинила ЕС в поддержке незаконных действий Израиля против Global Sumud Франческа Альбанезе раскритиковала позицию Брюсселя по ситуации с международной флотилией

Европейский союз фактически дает «зеленый свет» незаконным действия израильской армии в отношении флотилии Global Sumud в международных водах.

С такой критикой выступила специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе.

Очередное нападение Израиля на флотилию, которая следовала в международных водах с целью прорвать блокаду Газы и доставить гуманитарную помощь, спецдокладчик прокомментировала в публикации в социальной сети американской компании Х.

Она подчеркнула, что Израилю фактически предоставлено разрешение угрожать, похищать и обстреливать гражданских лиц даже в международных водах. «Добро пожаловать в апартеид без границ. Скоро будет Средиземноморский апартеид-консорциум. Европейскому союзу должно быть очень стыдно за то, что именно он больше всех это допускает»,- написала она.

Нападения израильской армии на Global Sumud

«Весенняя миссия 2026» флотилии Global Sumud, целью которой был прорыв блокады сектора Газа и доставка жизненно важной гуманитарной помощи, в ночь на 29 апреля подверглась незаконному вмешательству израильской армии в нескольких морских милях от греческих территориальных вод у берегов острова Крит.

Во время атаки в международных водах, в 600 морских милях от Газы, израильские военные задержали 177 активистов. Сообщалось о жестоком обращении с задержанными.

18 мая израильская армия совершила новое нападение на флотилию, состоящую из 50 судов, на борту которых находились 428 активистов из 44 стран, когда она следовала в сторону Газы в международных водах, и незаконно задержала активистов. В составе флотилии было 78 турецких участников.

В августе 2025 года израильская армия также совершила аналогичное нападение на Global Sumud, которая направлялась в Газу на более чем 40 судах с 500 активистами из более чем 44 стран.

