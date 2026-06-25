Во втором этапе программы, прошедшем в Астане, в тренинге, проводимом экспертами Главного управления полиции Турецкой Республики, приняли участие 30 сотрудников

Сотрудничество между Турцией и Казахстаном в области подготовки сотрудников полиции продолжается Во втором этапе программы, прошедшем в Астане, в тренинге, проводимом экспертами Главного управления полиции Турецкой Республики, приняли участие 30 сотрудников

В рамках «Проекта международного сотрудничества в области полицейской подготовки», реализуемого при поддержке Управления Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) и в сотрудничестве между Главным управлением полиции Турецкой Республики и Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, завершилась программа «Подготовка по управлению человеческими ресурсами».

Во втором этапе программы, прошедшем в Астане, в тренинге, проводимом экспертами Главного управления полиции Турецкой Республики, приняли участие 30 сотрудников.

В рамках обучения участники прошли теоретические и практические занятия по планированию человеческих ресурсов, управлению персоналом, организационной эффективности, системам оценки результативности и современным методам государственного управления.

В церемонии закрытия программы приняли участие координатор TİKA в Казахстане Фуат Эрдогмуш, ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан Нургалим Абдиров, а также преподаватели и слушатели курса.

Выступая на церемонии закрытия, Абдиров отметил, что учебная программа способствовала укреплению межведомственного сотрудничества, повышению институционального потенциала в сфере управления человеческими ресурсами и обмену опытом в области современных подходов к управлению.

Координатор TİKA в Казахстане Эрдогмуш также отметил, что международные образовательные программы в сфере безопасности и правоохранительной деятельности способствуют укреплению институционального сотрудничества между Турцией и Казахстаном.

Он сообщил, что обучение не ограничивается лишь передачей профессиональных знаний. Эти программы способствуют развитию взаимопонимания, доверия и культуры устойчивого сотрудничества между ведомствами двух стран.

На церемонии было подчеркнуто, что образовательные программы, поддерживаемые TİKA, будут и впредь способствовать укреплению дружественных отношений между Турцией и Казахстаном, а также развитию сотрудничества между государственными учреждениями.

Первый этап программы прошел 1–5 июня в Анкаре в Турецкой академии по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (TADOC), где для представителей прокуратуры Казахстана были проведены тренинги по борьбе с коррупцией.