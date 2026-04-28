Сотрудники Google призвали отказаться от сотрудничества с Пентагоном в области искусственного интеллекта Сотрудники компании чувствуют ответственность за предотвращение неэтичного и опасного использования этой технологии

Сотни сотрудников Google, занимающихся разработкой систем искусственного интеллекта, в письме, направленном генеральному директору (CEO) материнской компании Alphabet Сундару Пичаи, призвали отказаться от сотрудничества с Министерством обороны США (Пентагоном), мотивируя это опасениями по поводу неправомерного использования искусственного интеллекта.

Согласно сообщениям американской прессы, более 600 сотрудников, работающих в сфере искусственного интеллекта в таких подразделениях Google, как DeepMind и Google Cloud, направили Пичаи открытое письмо в связи с продолжающимися переговорами о сотрудничестве с Пентагоном в области искусственного интеллекта.

В письме отмечается обеспокоенность продолжающимися переговорами с Пентагоном и указывается, что системы искусственного интеллекта могут допускать ошибки.

Согласно обращению, сотрудники чувствуют ответственность за предотвращение неэтичного и опасного использования этой технологии.

«Поэтому мы просим вас отказаться от предоставления доступа к нашим системам искусственного интеллекта для секретных работ. Мы хотим видеть, как искусственный интеллект приносит пользу человечеству, а не используется негуманным или крайне вредным образом», - отмечают авторы письма.

В письме, где в качестве примеров вредоносного использования приводятся «летальное автономное оружие и массовая слежка», отмечается, что в случае отказа от такого сотрудничества Google не сможет предотвратить вредоносное использование, происходящее без его ведома.

По мнению авторов, «неправильное решение может нанести непоправимый ущерб репутации Google, его роли в мире и его бизнесу», было обращено внимание на то, что в результате неправомерного использования технологий, в разработке которых они принимали участие, в мире погибло множество людей.

Напряженность между правительством и Anthropic

Отказ компании Anthropic, занимающейся искусственным интеллектом, предоставить модель Claude для использования «во всех законных военных целях» и опасения по поводу безопасности военного использования привели к разногласиям с Пентагоном.

24 февраля министр обороны США Пит Хегсет выдвинул Anthropic ультиматум, заявив, что в случае отказа предоставить Пентагону доступ к искусственному интеллекту компании в требуемом виде до 27 февраля, компания рискует лишиться контрактов с правительством.

Президент США Дональд Трамп также 27 февраля, после споров между Пентагоном и Anthropic, отдал распоряжение всем федеральным учреждениям немедленно прекратить использование технологий Anthropic.

6 марта Пентагон объявил компанию «рискованной с точки зрения безопасности поставок», заявив, что не может допустить использования её технологий для слежения за гражданами США и в полностью автономном оружии.

9 марта компания Anthropic подала два иска против правительства США, утверждая, что чиновники Пентагона незаконно применили меры возмездия в отношении компании из-за её позиции по вопросам безопасности искусственного интеллекта.

В открытом письме, подписанном сотрудниками OpenAI и Google, было выражено недовольство ситуацией и отмечено, что Пентагон оказывает давление на Anthropic.