Сотрудники тюрем по всей Бельгии объявили забастовку Персонал требует снизить рабочую нагрузку и переполненность исправительных учреждений

Персонал тюрем по всей Бельгии объявил забастовку в знак протеста против критической переполненности исправительных учреждений, нехватки кадров и возросшей рабочей нагрузки.

Согласно сообщению официального информационного агентства Belga, представители профсоюзов, в которые входят сотрудники тюрем, призвали к забастовке после того, как встреча с главой Минюста Аннелис Верлинден не привела к решению проблем.

По призыву профсоюзов тюремный персонал по всей стране начал забастовку в 06:00 по местному времени.

Представители руководства тюрем, поддержавшие забастовку, предупредили, что количество инцидентов с насилием в исправительных учреждениях удвоилось по сравнению с 2025 годом, а число отгулов сотрудников из-за «несчастных случаев на производстве» в результате нападений за последние два года выросло более чем на 30%.

Информация о продолжительности забастовки пока не разглашается.

Проблемы в тюрьмах Бельгии

Критическая переполненность тюрем, нехватка персонала, проблемы с гигиеной и рост насилия уже давно являются предметом общественных дискуссий в стране.

В 2023 году заключенный в Бельгии поджег свою камеру из-за плохих условий содержания в тюрьме, а сотрудники исправительных учреждений объявили забастовку.

Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (CPT) в своем докладе сообщил о сохраняющихся проблемах в бельгийских тюрьмах, включая переполненность, неудовлетворительное медицинское и санитарное обеспечение, а также насилие среди заключенных.

Согласно последним данным, в тюрьмах Бельгии при вместимости 11 064 человека содержится 13 733 задержанных и осужденных. Правительство прорабатывает различные варианты снижения уровня заполняемости.​​​​​​​

