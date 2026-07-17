По данным американских СМИ, ответственный за телесуфлер Гэбриел Перес подозревается в открытии ставок на содержание речей президента США Дональда Трампа

Сотрудника Белого дома обвинили в организации ставок на тексты выступлений Трампа По данным американских СМИ, ответственный за телесуфлер Гэбриел Перес подозревается в открытии ставок на содержание речей президента США Дональда Трампа

Многолетний сотрудник Белого дома Гэбриел Перес, отвечавший за работу телесуфлера, обвиняется в организации ставок на тексты выступлений президента США Дональда Трампа через букмекерский сайт.

Как сообщают американские СМИ, Перес был принят на работу в 2016 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, и в настоящее время участвует в судебном разбирательстве.

По данным СМИ, Переса обвиняют в открытии на букмекерской платформе ставок, связанных с текстами выступлений президента США.

Адвокат букмекерского сайта Роберт Дено в публикации в социальных сетях сообщил, что ставки, открытые Пересом, проверяются, а информация о них передана компетентным органам.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что Перес отправлен в неоплачиваемый отпуск.

«Трамп считает эту ситуацию крайне прискорбной и позорной», — сказала Ливитт.