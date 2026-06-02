Состоялась церемония, посвященная вводу в эксплуатацию железной дороги Баку—Тбилиси—Карс на полную мощность Будущее мировой торговли будет принадлежать не самым коротким, а самым надежным маршрутам, подчеркнул глава Минтранспорта Турции Абдулкадир Уралоглу

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, отметив, что транспортная концепция, разработанная совместно Турцией, Грузией и Азербайджаном, имеет огромное значение не только для этих трех стран, но и для будущего транспортной связности между Азией и Европой, заявил: «Срединный коридор и железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК) — это не просто региональный транспортный проект, а стратегическая инициатива, определяющая будущее глобальной связности».



Министр Уралоглу принял участие в официальной церемонии открытия железнодорожной линии БТК в Грузии, введенной в эксплуатацию на полную мощность.





В своем выступлении на этом мероприятии Уралоглу отметил, что данная железнодорожная линия является одним из важнейших транспортных инвестиционных проектов, реализованных благодаря совместной воле трех стран, и добавил: «С 2017 года она внесла значительный вклад в развитие Срединного коридора и сыграла важную роль в укреплении связей между Азией и Европой».



Уралоглу отметил, что с завершением инфраструктурных работ на грузинском участке линия перешла на новый этап более эффективной и результативной эксплуатации, и выразил уверенность в том, что это событие еще больше укрепит роль линии Баку-Тбилиси-Карс в «Срединном коридоре».



По его словам, события последних лет, связанные с критически важными водными путями, сбои в цепочках поставок и уязвимость международных торговых сетей, продемонстрировали важную реальность.



«Коридоры, которые считаются альтернативой на случай кризиса, на самом деле являются страховкой для мировой торговли. Поэтому наземные коридоры теперь стали не просто альтернативой, а стратегическим элементом устойчивости мировой торговли и цепочек поставок. Однако одного лишь наличия альтернативных транспортных маршрутов недостаточно. Наличие высокопропускных, надежных, предсказуемых и бесперебойных коридоров приобретает сегодня еще большее значение, чем когда-либо. Сегодня миру нужны не просто новые торговые пути, а надежные торговые пути. Поэтому мы считаем чрезвычайно значимым, что увеличение пропускной способности железнодорожной линии БTK было завершено именно в такой период. В этом контексте транспортная концепция, разработанная совместно Турцией, Грузией и Азербайджаном, имеет огромное значение не только для этих трех стран, но и для будущего связей между Азией и Европой.

⁠Мир смотрит не на пропускную способность железнодорожной линии БТК, а на ее эффективность





Министр отметил, что в XXI веке конкурентоспособность стран будет измеряться не только их производственными мощностями, но и тем, насколько надежно они интегрированы в глобальные сети связей, и заявил: «Поэтому успех Среднего коридора будет возможен не только благодаря инвестициям в инфраструктуру, но и благодаря регулярным грузовым потокам, оперативной согласованности и пониманию важности надежного обслуживания».

«Наш успех будет измеряться не количеством построенных километров, а качеством предоставляемых услуг, сроками транзита и доверием пользователей. Связность больше не является предметом только транспортного сектора. Она стала одним из основных элементов экономической безопасности, устойчивости цепочки поставок и устойчивого развития. С этой точки зрения, Срединный коридор и железнодорожная линия БTK, являющаяся его важной частью, — это не просто региональный транспортный проект, а стратегическая инициатива, определяющая будущее глобальной связности».

Уралоглу отметил, что Турция, являясь одним из основных партнеров этого процесса, решительно предпринимает шаги в этом направлении, заявив: «Мы превращаем нашу страну в мощный центр транспортной связности на пересечении восточно-западных и северо-южных транспортных коридоров. Железнодорожная линия БТК, Мармарай, проект железной дороги Халкалы-Капыкуле и наши инвестиции в логистическую инфраструктуру являются важными составляющими этой концепции», — отметил он.

Уралоглу добавил, что продолжается работа над проектом INRAIL, который значительно увеличит пропускную способность железнодорожных грузовых перевозок между Азией и Европой через Стамбульский пролив,

по завершении проекта между двумя континентами будет обеспечено новое круглосуточное бесперебойное железнодорожное сообщение для грузовых поездов.



Глава минтранса отметил, что сегодня мир ищет не альтернативные маршруты, а маршруты, на которые можно положиться, и добавил: «Потому что будущее мировой торговли будет принадлежать не самым коротким, а самым надежным маршрутам».



Абдулкадир Уралоглу подчеркнул, что Турция, Грузия и Азербайджан рассматривают укрепление связей в регионе, упрощение торговли и вклад в благосостояние народов в качестве общей цели, и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в проект.