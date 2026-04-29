По результатам встречи комиссий был подписан соответствующий протокол

Состоялась тринадцатая встреча Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией По результатам встречи комиссий был подписан соответствующий протокол

29 апреля 2026 года в Агверане, в Республике Армения, под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна состоялась тринадцатая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между странами.

В ходе встречи стороны провели детальный обмен мнениями по организационным и техническим вопросам, связанным с проведением делимитационных мероприятий.

Стороны согласовали и осуществили обмен текстами проектов следующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ:

- «Инструкция о порядке работы делимитационных экспертных групп во время делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения»;

- «Инструкция о порядке создания делимитационной карты государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения»;

- «Инструкция о порядке оформления и издания документов делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».

Стороны условились обратиться к своим правительствам для соответствующего утверждения данных инструкций.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян отдельно обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отмечено, что транзит грузов в Республику Армения по территории Азербайджанской Республики успешно осуществляется и продолжается в настоящее время.

Во время встречи подчеркнуто, что Азербайджан осуществляет поставки нефтепродуктов в Армению, что является показателем формирования торгово-экономических связей между двумя странами. Также с участием представителей деловых кругов сторон состоялось обсуждение вопросов развития торгово-экономического сотрудничества, взаимных поставок товаров и услуг, а также транзитных перевозок. Достигнутые результаты стали возможны благодаря политической воле президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По результатам встречи комиссий был подписан соответствующий протокол.

Стороны договорились определить дату следующей встречи комиссий в Азербайджанской Республике в рабочем порядке.