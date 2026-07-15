Сорокадневная жара «чилля» в Узбекистане значительно осложняет жизнь населения Из-за изменения климата заметно увеличилось число дней с температурой воздуха выше 40 градусов

В Узбекистане продолжается период «чилля» - традиционного 40-дневного отрезка самой интенсивной летней жары.

В некоторых регионах страны ожидается повышение температуры воздуха до 46–48 градусов. В связи с этим власти приняли комплекс мер в различных сферах, включая здравоохранение, энергетику, транспорт и образование.

В Узбекистане, более половины территории которого занимают пустыни и степи, экстремальная жара, приходящаяся на период «чилля» (последние пять дней июня, весь июль и первые пять дней августа), существенно осложняет повседневную жизнь.

По данным Узгидрометцентра, на этой неделе дневная температура воздуха в большинстве регионов страны достигнет 41–43 градусов, а в северных, южных и пустынных районах — 44–46 градусов. При этом в пустынных зонах к середине недели столбики термометров могут подняться до 46–48 градусов, что на 3–6 градусов выше климатической нормы.

Ночные температуры также будут сохраняться в пределах 23–33 градусов, из-за чего душная погода не ослабнет. В отдельных районах возможны пыльные бури и сильный ветер.

Метеорологи предупреждают, что максимальные температуры могут сохраняться на протяжении нескольких дней подряд.

Из-за изменения климата в последние годы в регионе заметно увеличилось число дней с температурой воздуха выше 40 градусов. Все июльские месяцы в период с 2016 по 2025 год характеризовались температурами, превышавшими сезонную норму.

- Новый летний рекорд электропотребления

Экстремальная жара напрямую отражается на уровне энергопотребления в стране. В некоторых районах уже фиксируются перебои с электроснабжением.

По данным Министерства энергетики Узбекистана, 13 июля суточное потребление электроэнергии в стране достигло 278,6 млн кВт/ч, установив новый летний рекорд. Таким образом, показатель превысил предыдущий максимум, зафиксированный в июле 2025 года (272,6 млн кВт/ч), на 6 млн кВт/ч, или на 2,2%.

В тот же день в стране было произведено 281,5 млн кВт/ч электроэнергии. С учетом прогнозируемого сохранения экстремально высоких температур в ближайшие дни, по оценкам специалистов, могут быть зафиксированы новые рекорды потребления.

Для бесперебойного обеспечения растущего спроса энергетические компании переведены на усиленный режим работы, а аварийные бригады приведены в состояние повышенной готовности на случай возможных отключений. Власти предупреждают, что в отдельных районах возможны временные отключения электроэнергии, связанные с техническими неисправностями, и призывают граждан рационально расходовать электричество.

- Объявлены каникулы в детских садах

В наиболее жарких регионах страны — Каракалпакстане, Хорезмской и Навоийской областях — объявлены временные каникулы в детских садах.

Государственные и частные дошкольные учреждения в этих регионах временно закрыты с 13 по 20 июля для защиты здоровья детей. Родителям рекомендовано не оставлять детей на открытом воздухе в самые жаркие часы дня.

Министерство энергетики также предупредило о необходимости усиления мер пожарной безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ с топливом и сжиженным газом на автозаправочных станциях. Кроме того, ведомство рекомендовало не проводить заправку автомобилей сжиженным нефтяным газом (LPG) в самые жаркие часы дня.

- В Ташкенте снижена скорость поездов метро

В столице страны из-за экстремальной жары с сегодняшнего дня скорость движения поездов метро на наземных участках снижена до 40 км/ч вместо 60 км/ч. Ограничение будет действовать до 18:00.

Власти пояснили, что при температуре рельсов выше 55 градусов может возникнуть угроза безопасности движения, поэтому данная временная мера введена для обеспечения безопасности пассажиров. В связи с этим в наиболее жаркие часы дня интервалы между поездами могут увеличиться.

- В Ташкенте проверяют работу кондиционеров в автобусах

В столице также усилены меры по снижению последствий экстремальной жары.

Сотрудники Министерства транспорта проводят проверки работы кондиционеров в автобусах общественного транспорта Ташкента, а также контролируют соответствие температуры внутри салонов установленным нормам.

Хокимият Ташкента активизировал работы по распылению воды на улицах, а также усилил полив парков, зеленых зон и деревьев по всему городу. Городские фонтаны работают в круглосуточном режиме, что, как ожидается, будет способствовать охлаждению городской среды.

Введенные по всему городу меры направлены как на снижение негативного воздействия жары на жителей, так и на обеспечение бесперебойной работы энергетической, транспортной и городской инфраструктуры.

- Минздрав выпустил рекомендации для граждан

Министерство здравоохранения Узбекистана также выпустило рекомендации для граждан относительно питания и образа жизни в условиях экстремальной жары.

Ведомство рекомендует отдавать предпочтение овощным салатам, легким супам, йогурту, айрану, сыру, яйцам, куриному и рыбному мясу, а также фруктам вместо тяжелой, жирной, жареной и острой пищи. Кроме того, рекомендуется принимать пищу небольшими порциями 5–6 раз в день.

Гражданам также советуют избегать прямого воздействия солнечных лучей, особенно с 11:00 до 17:00, по возможности находиться в тени, носить головные уборы и пить воду каждые 15–20 минут.

Министерство отдельно предупредило, что автомобили, оставленные под прямыми солнечными лучами, могут нагреваться до опасных для жизни температур всего за несколько минут, и настоятельно призвало не оставлять в закрытых машинах детей, пожилых людей и животных.

- Число дней с экстремальной жарой в Узбекистане растет

Метеоролог Бахадыр Абдуганиев рассказал «Анадолу», что экстремальная жара обусловлена воздействием мощной термической депрессии, охватившей Центральную Азию.

По его словам, в последние годы в Узбекистане заметно увеличилось число дней с экстремально высокими температурами, что соответствует региональным последствиям изменения климата.



Он подчеркнул, что Узбекистан, не имеющий выхода к морю и расположенный в глубине Евразийского континента, где преобладает резко континентальный климат, регулярно подвергается волнам экстремальной жары в летние месяцы.

Метеоролог также отметил, что в ближайшие дни в пустынных и южных районах страны температура местами может достигнуть 46–48 градусов. Это, по его словам, приведет к дальнейшему росту потребления электроэнергии, создаст дополнительную нагрузку на энергосистему и повысит риск водного стресса в сельскохозяйственном производстве.

