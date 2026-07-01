Сооснователь Palantir назвал себя самым открытым сторонником Израиля среди руководителей компаний

Сооснователь и CEO компании Palantir Алекс Карп заявил, что считает себя одним из самых открытых сторонников Израиля среди руководителей крупных компаний.

Карп в эфире программы Squawk Box на телеканале CNBC вновь озвучил свои произраильские заявления.

«Я- CEO, который наиболее открыто поддерживает Израиль. Я считаю, что Израиль находится на стороне добра», - сказал Карп в программе, где также обсуждались новые модели искусственного интеллекта.

Карп отметил, что в адрес Израиля, как и в адрес других стран, звучит много «обоснованной критики». «Между США и Израилем всегда будут разногласия, полного совпадения позиций никогда не будет, и в этом нет ничего плохого. Моя позиция заключается в том, что они являются очень важным партнером, и мы гордимся тем, что поддерживаем их», - заявил он.

По словам Карпа, публично обсуждать вопросы, связанные с Израилем, «непросто».

«В адрес Израиля есть легитимная критика. Половина тех, кто критикует Израиль, даже не верит, что Израиль должен существовать, и это факт. Поэтому я не хочу, озвучивая здесь то, что говорю в частном порядке, лить воду на их мельницу», - сказал он.

Карп и ранее выступал с произраильскими заявлениями

В интервью газете The New York Times в 2024 году Карп заявил, что компания не намерена отступать от поддержки, оказываемой правительству США, а также различным странам, включая Украину и Израиль.

В марте 2024 года в интервью CNBC Карп, говоря о деятельности компании в Израиле, отметил, что после событий 7 октября 2023 года Palantir в короткие сроки начала работать на местах и взяла на себя роль в операционно важных задачах.

В апреле 2025 года на мероприятии Hill and Valley Forum один из протестующих обвинил Palantir в том, что ее технологии искусственного интеллекта используются для убийства палестинцев в Газе. Карп подтвердил это, отметив, что «в основном имеются в виду террористы». В выступлении на All-In Summit 2025 Карп заявил, что благодаря использованию программного обеспечения Palantir соотношение убитых Израилем в Газе «террористов и гражданских» является «лучшим в истории человечества».