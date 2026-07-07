Сообщения о возможном возвращении Турции в программу F-35 вызвали недовольство Израиля Для Израиля критически важно сохранять «качественное военное превосходство» в регионе - глава МИД Израиля Гидеон Саар

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил обеспокоенность сообщениями о том, что президент США Дональд Трамп может объявить о возвращении Турции в программу F-35. Он заявил, что США должны сохранять качественное военное превосходство Израиля.

Саар ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Западном Иерусалиме, которую он провел вместе с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.

Саар утверждал, что заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Хакана Фидана в связи с геноцидом, совершаемым Израилем в секторе Газа, носят враждебный характер. Он также заявил, что не будет строить предположений о том, что президент США Дональд Трамп сегодня скажет президенту Эрдогану.

Отвечая на вопрос о сообщениях, согласно которым Трамп может объявить о готовности США вновь предоставить Турции доступ к истребителям F-35, Саар сказал, что не будет спекулировать на эту тему. При этом он отметил, что Израиль выступает против получения Турцией истребителей F-35, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично довел эту позицию до президента США Трампа.

Саар утверждал, что для Израиля критически важно сохранять «качественное военное превосходство» в регионе, и заявил, что политика США также направлена на поддержку этого превосходства.

По словам Саара, он надеется, что «друг Израиля Трамп и его администрация также придерживаются этой политики» и поэтому продажа F-35 Турции не состоится.

В своем выступлении Саар также заявил, что Израиль хочет реализации плана Трампа в Газе. При этом он отверг утверждения о том, что у Израиля есть территориальные амбиции в Ливане, где израильская армия оккупировала обширный район на юге страны.

В заявлении МИД Израиля напомнили, что Саар в этом году девять раз встречался со своим немецким коллегой.

В заявлении также говорится, что стороны подписали соглашение, предусматривающее ежегодное выделение Германией 5 млн евро центру памяти жертв Холокоста до 2030 года на исследования Холокоста, документирование, образовательную и мемориальную деятельность.