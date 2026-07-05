В ходе операции нейтрализован также один из главарей террористов Ахмед Эйбка Аалим

Сомалийские военные нейтрализовали 8 боевиков террористической организации «Аш-Шабаб» В ходе операции нейтрализован также один из главарей террористов Ахмед Эйбка Аалим

Сомалийские военные нейтрализовали 8 боевиков террористической организации «Аш-Шабаб» в ходе операции в регионе Средняя Шабелле.

Как сообщило Национальное агентство разведки и безопасности Сомали (NISA), в ходе операции нейтрализован один из главарей террористов Ахмед Эйбка Аалим, также известный как Дакаре, отвечавший за координацию минометных атак и минирование.

Кроме того, ликвидированы 6 террористов из его окружения и боевик, ответственный за изготовление взрывных устройств. Отмечается, что операция нанесла серьезный удар по способности террористической группировки планировать атаки, а также значительно ослабила ее мобильность.

Группировка «Аш-Шабаб», возникшая в 2006 году, на протяжении многих лет совершает нападения на правительство Сомали и подразделения международных миротворческих сил.

Сомалийские силы безопасности при поддержке международных партнеров с 2022 года проводят масштабные операции против «Аш-Шабаб» в центральных и южных регионах страны.

