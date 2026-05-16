Сомалийская армия сообщила об уничтожении не менее 50 боевиков «Аш-Шабаб»

Министерство обороны Сомали сообщило, что в результате операции армии страны против террористической группировки «Аш-Шабаб» в районе Байдабо были ликвидированы не менее 50 боевиков.

В письменном заявлении ведомства говорится, что операция против членов группировки была проведена сомалийской армией утром в районе Байдабо.

По данным министерства, в ходе операции были уничтожены не менее 50 членов организации. Также сообщается об уничтожении транспортных средств, использовавшихся при нападениях, и ряда объектов, где размещались вооруженные формирования боевиков.

Отмечается, что в последнее время в районах проведения антитеррористических операций группировка несет тяжелые потери.

Террористическая организация «Аш-Шабаб», появившаяся в Сомали в 2006 году, на протяжении многих лет осуществляет нападения на правительственные силы страны и международные силы безопасности.