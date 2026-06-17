На официальной церемонии подписания соглашения будут присутствовать председатель иранской делегации Мухаммад Бакир Калибаф и вице-президент США Джей Ди Вэнс

Соглашение между США и Ираном будет подписано в швейцарском городке Бюргеншток На официальной церемонии подписания соглашения будут присутствовать председатель иранской делегации Мухаммад Бакир Калибаф и вице-президент США Джей Ди Вэнс

Официальная церемония подписания соглашения между Ираном и США запланирована на 19 июня в швейцарском городке Бюргеншток.

Согласно сообщению официального швейцарского информационного агентства Keystone-SDA, в заявлении Министерства иностранных дел Швейцарии подтверждено, что соглашение между США и Ираном будет оформлено в Бюргенштоке.

В заявлении отмечается, что в течение последних нескольких дней поддерживались тесные контакты с США, Ираном, Пакистаном и Катаром с целью продолжения переговоров о возможном подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, а также для содействия прибытию делегаций сторон в Швейцарию.

Город Бюргеншток был предложен не только посредниками из Пакистана и Катара, но и сторонами — США и Ираном. Швейцария взяла на себя роль посредника и создала необходимые дипломатические и практические условия для проведения переговоров на своей территории.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Меджид Тахт-Реванчи заявил, что на официальной церемонии подписания соглашения между Ираном и США будут присутствовать председатель иранской делегации по переговорам Мухаммад Бакир Калибаф и вице-президент США Дж. Д. Вэнс.

⁠Соглашение между США и Ираном

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран достигли соглашения.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казим Гарибабади также подтвердил достижение соглашения с США и сообщил, что протокол о соглашении будет подписан 19 июня в Швейцарии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном завершено, что Ормузский пролив будет открыт и морская блокада со стороны США будет немедленно снята.

Объявление о том, что соглашение между США и Ираном будет в частности охватывать и Ливан, вызвало дискуссии в Израиле: премьер-министр Израиля Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заявили, что не намерены выводить войска из оккупированных ими районов на юге Ливана.