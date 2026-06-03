В Совете Федерации выразили «глубокую обеспокоенность действиями США, направленными на создание условий для вооружённой интервенции против Республики Куба»

Совфед РФ призвал ООН и международные парламентские организации осудить давление США на Кубу В Совете Федерации выразили «глубокую обеспокоенность действиями США, направленными на создание условий для вооружённой интервенции против Республики Куба»

Совет Федерации РФ (верхняя палата Федерального Собрания) призвал ООН и международные парламентские организации осудить «беспрецедентное силовое давление» США на Кубу. Об этом говорится в заявлении Совета Федерации в связи с давлением США в отношении Республики Куба.

«Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации призывает Организацию Объединённых Наций, Межпарламентский союз и иные международные парламентские организации, парламенты иностранных государств осудить беспрецедентное силовое давление США на Республику Куба, выступить за безоговорочную отмену экономической, торговой, финансовой, а также энергетической блокады, введённой США против Республики Куба, потребовать от Вашингтона незамедлительно прекратить проведение агрессивной политики в отношении Острова свободы», - следует из публикации.

В Совете Федерации выразили «глубокую обеспокоенность действиями США, направленными на создание условий для вооружённой интервенции против Республики Куба», а также решительно осудили «развёртывание с этой целью ударной группы военно-морских сил США в районе Карибского бассейна».

Сенаторы Российской Федерации отметили, что «предъявление Министерством юстиции США обвинений лидеру Кубинской революции генералу армии Раулю Кастро Русу – это попытка неприкрытого шантажа руководства Республики Куба».

«Тридцать лет назад военно-воздушными силами Кубы были сбиты два легкомоторных самолёта, нарушивших воздушное пространство страны, что привело к гибели четырёх человек, в том числе трёх граждан США. Эти события в наши дни используются Вашингтоном в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела суверенного государства и смены власти в Республике Куба вопреки воле её граждан», - отмечается в сообщении.

«Агрессивные действия США находятся в вопиющем противоречии с общепризнанными принципами и нормами международного права, положениями Устава Организации Объединённых Наций, ведут к нарушению законных прав и свобод граждан Республики Куба и страданиям кубинского народа, несут серьёзную угрозу безопасности и стабильности в регионе Карибского бассейна», - указали в Совфеде .

Российские сенаторы выразили поддержку кубинскому народу и руководству Республики Куба в их защите суверенитета, свободы и независимости своей страны, а также в справедливых требованиях о прекращении силового давления со стороны США.



Сенаторы подчеркнули, что отношения между Российской Федерацией и Республикой Куба носят традиционно дружественный характер.

«Российская Федерация продолжит курс на укрепление дружбы, расширение взаимной помощи и двустороннего сотрудничества с Республикой Куба», - отметили они.