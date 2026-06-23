В заключительной части учений проведены сложные тактические маневры и полевые учения, посвящённые боевым операциям в населённых пунктах

Совместные учения Сухопутных войск Катара и Катарско-турецких объединенных сил успешно завершились В заключительной части учений проведены сложные тактические маневры и полевые учения, посвящённые боевым операциям в населённых пунктах

Сухопутные войска ВС Катара объявили о завершении совместных учений и тренировок, проведённых в рамках Объединённых совместных сил Катара и Турции.

Согласно заявлению Министерства обороны Катара, совместные учебные мероприятия, организованные в штабе Объединенных совместных сил Катара и Турции в столице Дохе, прошли при участии командующего Сухопутными войсками Катара генерал-майора Джасима Али аль-Атийе.

В заключительной части учений проведены сложные тактические маневры и полевые учения, посвящённые боевым операциям в населённых пунктах.

В рамках учений также были реализованы сценарии, направленные на выполнение задач по реагированию на массовые беспорядки.

В заявлении отмечается, что данные учения направлены на повышение уровня боевой готовности участвующих подразделений, развитие их способности к совместной работе и укрепление оперативной координации между двумя сторонами.

Учения призваны способствовать повышению эффективности и оперативных возможностей войск для эффективной и профессиональной борьбы с общими угрозами безопасности.

Командование объединенных совместных сил Катара и Турции

В рамках двусторонних военных отношений между Турцией и Катаром в соответствии с «Совместным соглашением о создании Высшего стратегического комитета между Турецкой Республикой и Государством Катар», подписанным 19 декабря 2014 года, с целью содействия региональному миру между двумя странами было налажено сотрудничество в области военной подготовки и оборонной промышленности, в результате чего в Катаре была предоставлена военная база для Вооруженных сил Турции.

В соответствии с соглашением, после размещения турецких вооруженных сил в Катаре между двумя странами были проведены совместные военные учения.

​​​​​​​В октябре 2015 года в казарме имени Тарика ибн Зияда было развернуто Командование турецких сухопутных сил, которое с декабря 2017 года под названием «Командование объединенных совместных сил Катара и Турции» приступило к проведению мероприятий по военной подготовке, оказанию помощи и консультированию.

14 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие штаба Объединённого совместного командования Катара и Турции, в котором приняли участие министры обороны и начальники генеральных штабов обеих стран, и штабу было присвоено название «Казарма Халид бин Валид».