Международные учения Gallant Boar 2026 пройдут с 16 по 26 июня

Совместные учения Польши, Литвы и Франции пройдут в районе Сувалкского коридора Международные учения Gallant Boar 2026 пройдут с 16 по 26 июня

Литовские военнослужащие отправляются на международные учения Gallant Boar 2026 («Отважный кабан 2026») вблизи Сувалкского коридора. Об этом сообщает delfi.lt со ссылкой на ВС Литвы.

Международные учения Gallant Boar 2026 пройдут с 16 по 26 июня.

Согласно сообщению, вместе с солдатами польских и французских вооруженных сил будут тренироваться солдаты драгунского батальона Великого князя Литовского Бутигейдиса Пехотной бригады «Жемайтия».

Отмечается, что в ходе учений будут проводиться совместные военные операции и укрепление взаимодействия. Кроме того, будут отрабатываться навыки, необходимые для обеспечения быстрой и эффективной защиты Сувалкского коридора.