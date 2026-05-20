Совет Федерации одобрил закон о применении ВС РФ для защиты арестованных за рубежом россиян В частности, речь идет об экстерриториальном использовании по решению президента России формирований ВС РФ для защиты граждан страны

Совет Федерации (верхняя палата Федерального Собрания РФ) поддержал закон, который позволяет привлекать ВС России для защиты россиян за рубежом.

Согласно сообщению пресс-службы Совета Федерации, в ходе 613-го заседания сенаторы одобрили Федеральный закон «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» и статью 10 Федерального закона «Об обороне».

Докладчиком по вопросу выступил член Комитета СФ по обороне и безопасности Алексей Наумец.

«Устанавливается возможность использования Вооруженных Сил Российской Федерации по решению президента Российской Федерации для защиты российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решению иностранных судов или международных судебных органов, в которых не участвует Российская Федерация», — сказал законодатель.

«По решению президента Российской Федерации необходимые меры по защите таких граждан смогут применять органы государственной власти в пределах своих полномочий», — добавил Алексей Наумец.

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Государственная Дума (нижняя палата Федерального Собрания РФ) приняла этот закон 13 мая.