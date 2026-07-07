Проект резолюции, внесенный Великобританией при поддержке пяти стран, был единогласно одобрен Советом по правам человека

Совет ООН по правам человека запросил расследование нарушений в городе Эль-Обейд в Судане Проект резолюции, внесенный Великобританией при поддержке пяти стран, был единогласно одобрен Советом по правам человека

Совет ООН по правам человека единогласно принял резолюцию, предусматривающую безотлагательное расследование нарушений и злоупотреблений в отношении гражданского населения в городе Эль-Обейд на юге Судана.

Проект резолюции, внесенный Великобританией при поддержке Германии, Ирландии, Нидерландов и Норвегии, был единогласно одобрен на заседании Совета по правам человека.

В соответствии с резолюцией, созданная ранее для Судана независимая международная миссия по расследованию фактов получила предписание в срочном порядке провести расследование предполагаемых нарушений международного гуманитарного права и преступлений против мирных жителей в городе Эль-Обейд.

Это решение было принято спустя сутки после того, как коалиция «Тасис» (Sudan Tesisi Coalition), возглавляемая лидером Сил быстрого реагирования (СБР) Мохамедом Хамданом Дагалу, объявила Эль-Обейд «легитимной военной целью», проигнорировав предупреждения международного сообщества о необходимости защиты мирного населения.

Постоянный представитель Судана при Совете ООН по правам человека Хасан Хамид заявил, что его страна «приветствует позитивные аспекты» данной резолюции.

При этом Хамид подчеркнул, что суданская сторона категорически отвергает положения резолюции, касающиеся полномочий следственной миссии, поскольку эти пункты ставят суданскую армию в один ряд с Силами быстрого реагирования.

Он также отметил, что Судан не должен нести никаких обязательств в рамках этих положений, и напомнил, что правительство в Хартуме ранее уже отклонило резолюцию о создании следственной миссии, принятую в октябре 2023 года, срок действия которой впоследствии несколько раз продлевался.

Хамид пояснил, что, несмотря на это, Судан не стал препятствовать единогласному принятию нынешней резолюции, поскольку она содержит положения, в которых в самых жестких выражениях осуждаются преступления, совершенные СБР, и отвергаются управленческие структуры, созданные в районах, контролируемых этой группировкой.

Он также отметил, что суданская сторона позитивно оценивает пункты, касающиеся неприятия иностранного вмешательства, однако некоторые положения резолюции, по его словам, содержат расплывчатые формулировки и не дают четкого описания событий.

Со стороны СБР на данный момент не последовало никаких заявлений по поводу принятой резолюции.

Представители ООН в течение последнего месяца неоднократно предупреждали, что Эль-Обейд, где СБР с помощью беспилотных летательных аппаратов наносят удары по электростанциям, топливным хранилищам и другим гражданским объектам, может оказаться на грани гуманитарной катастрофы и серьезных нарушений прав человека.

Международная организация по миграции (МОМ) также предупредила 5 июня, что Эль-Обейд может постичь участь Эль-Фашира — столицы Северного Дарфура, где после захвата контроля СБР в 2025 году имели место массовые нарушения прав человека.

С апреля 2023 года в Судане продолжаются боестолкновения между армией и СБР, в результате которых погибли десятки тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

