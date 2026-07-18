Советник Хаменеи пригрозил США «масштабными ударами» в случае продолжения атак

Tolga Akbaba, Olga Keskin
18 Июля 2026•Обновить: 18 Июля 2026
Советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пригрозил США масштабными атаками и уничтожением в случае продолжения ударов по стране. Об этом Резаи заявил в эфире одного из телеканалов.
Резаи указал, что если США продолжат свои атаки на Иран, то страна перейдет к фазе всеобъемлющего нападения и разрушения, а мишенями станут американские военные и базы, расположенные «за пределами политических границ».
Советник утверждает, что Вашингтон проводит политику «и войны, и переговоров» в отношении Ирана, а также использует режим прекращения огня для усиления морской блокады.
«Американская армия использовала прекращение огня для наращивания своего военного потенциала. Продлив режим прекращения огня в одностороннем порядке, они продолжили подготовку», — сказал он.
По словам Резаи, меморандум о взаимопонимании больше не действует, тогда как США намерены начать новый переговорный процесс на основе нового соглашения, отражающего их собственную точку зрения.
«Цель этих инициатив — расколоть сопротивление в Иране и завершить морскую блокаду. Кроме того, существует вероятность, что США наносят эти удары в рамках подготовки к атаке на остров Харк и ядерные объекты», - отметил он.
Резаи подчеркнул, что Вооруженные силы Ирана дают ответ на атаки США в полном объеме.
Политика «и войны, и переговоров» завершилась, Иран отныне придерживается новой стратегии, предусматривающей решительный ответ на любые атаки и ответные действия с той же интенсивностью, - отметил он.
Кроме того, Резаи заявил, что Иран отверг предложение США о совместном управлении Ормузским проливом.
Истинная цель Вашингтона — установить контроль над Ормузским проливом, взять под контроль мировой энергетический рынок и развязать третью мировую войну против России и Китая, - считает иранский советник.