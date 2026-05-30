Советник лидера Ирана обвинил Трампа в новом «предательстве дипломатии»

Ahmet Dursun, Elmira Ekberova
30 Май 2026•Обновить: 30 Май 2026
Советник лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и бывший главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Мохсен Резаи заявил, что президент США Дональд Трамп вновь «предал дипломатию» из-за своих, по его словам, чрезмерных требований в переговорном процессе.
Об этом Резаи написал на своей странице в социальной сети американской компании X, комментируя развитие переговоров между Ираном и США.
«Президент США в третий раз предает дипломатию. Продолжая морскую блокаду и выдвигая чрезмерные требования на переговорах, он вновь доказал, что не способен вести переговоры и преследует иные цели», - отметил он.
Других подробностей относительно переговорного процесса или конкретных требований США в заявлении Резаи приведено не было.