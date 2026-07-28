Касым аль-Аббуди утверждает, что задержанные участники признались в работе на Украину и организации ракетных атак

Советник Ирака по нацбезопасности: атаки на страны Персидского залива связаны с «украинскими ячейками» Касым аль-Аббуди утверждает, что задержанные участники признались в работе на Украину и организации ракетных атак

Советник по национальной безопасности Ирака Касым аль-Аббуди заявил, что в стране якобы действуют «связанные с Украиной ячейки», которые, по его утверждению, причастны к атакам на страны Персидского залива.

Аль-Аббуди выступил в эфире иракского телеканала Dijlah TV, где прокомментировал сообщения о нападениях на страны Персидского залива, которые, как утверждается, были совершены с территории Ирака в последние дни.

Он заявил, что в Ираке якобы существуют «украинские ячейки», и утверждает, что в результате начатой разведывательной работы было установлено, что ракетные атаки в стране осуществлялись именно этими структурами.

По словам советника, в ходе операций против данных ячеек были задержаны многие их участники.

Аль-Аббуди отметил, что число членов этих групп невелико.

«Члены ячеек, которых мы задержали в ходе рейдов, во время допросов признались, что работали на Украину и осуществляли атаки», - добавил он.

Ранее Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что атаки беспилотников, направленные из Ирака на некоторые нефтяные объекты в Саудовской Аравии, были предотвращены системами противовоздушной обороны.

Власти Ирака заявили, что проведут расследование утверждений о том, что нападение на Саудовскую Аравию с использованием беспилотников было совершено с территории Ирака.

Поддерживаемые Ираном группировки в Ираке ранее отвергли обвинения в причастности к атакам беспилотников на Саудовскую Аравию.