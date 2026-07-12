Собянин сообщил о перехвате около 300 дронов над Московским регионом

Abdulrahman Yusupov, Ekip
12 Июля 2026•Обновить: 12 Июля 2026
За сутки в сторону Московского региона летело около 300 БПЛА.
Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 45 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — написал мэр в соцсетях.
Ранее Минобороны России сообщило, что с вечера 11 июля по утро 12 июля силы ПВО уничтожили 349 беспилотников над регионами РФ.