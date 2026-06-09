Washington Post опубликовала расследование, в основу которого легла переписка Джеффри Эпштейна и владельца нью-йоркского модельного агентства Рэмзи Эльхоли

СМИ: Эпштейн использовал индустрию моды для вербовки девушек Washington Post опубликовала расследование, в основу которого легла переписка Джеффри Эпштейна и владельца нью-йоркского модельного агентства Рэмзи Эльхоли

Джеффри Эпштейн и его сообщники использовали мир моды как международный канал вербовки молодых девушек и моделей.

Газета Washington Post опубликовала расследование, в основу которого легла переписка Джеффри Эпштейна и владельца нью-йоркского модельного агентства Рэмзи Эльхоли (Ramsey Elkholy), начавшаяся в 2009 году.

В переписке содержится свыше 100 сообщений, доказывающих, что Эльхоли на протяжении почти десяти лет регулярно поставлял Эпштейну фотографии молодых женщин и организовывал их встречи.

Обсуждения включали планирование встреч с девушками, в том числе 18-летнего возраста, а также обмен их снимками и сексуально окрашенными комментариями.

В попавших переписках упоминаются контакты с модельными агентствами из Швеции, России и других стран.

Джеффри Эпштейн — американский финансист, которого обвинили в создании сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних на тропическом острове. В 2019 году Эпштейна нашли мертвым в нью-йоркской тюрьме.